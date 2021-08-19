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Ковид-ограничения на Кубани привели к отмене 20-30% бронирований отелей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае из-за введения с 1 августа строгих ограничений по коронавирусу заметен отток туристов, отмена бронирований гостиниц составляет 20-30%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы даже видим, что динамика роста турпотока активнее в Крыму, где более мягкие правила, чем в Краснодарском крае. Но я думаю, что в целом курортные территории закончат год с плюсом. И Крым, и Краснодарский край. Они не просто восстановятся до доковидных показателей, мы видим рост. Но август на Кубани просел", - сказала она.

По словам чиновницы, она не раз просила губернатора Кубани Вениамина Кондратьева смягчить условия для туристов из других регионов.

"Международный опыт показывает, что достаточно ПЦР-теста, сделанного за несколько суток до приезда, соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер предосторожности. Я считаю меру чрезмерной, но с уважением отношусь к решению губернатора", - добавила глава Ростуризма.

С 1 августа заселиться в отели, санатории и базы отдыха края можно только по сертификату о прививке либо справке о перенесенном за последние полгода COVID-19. Те, кому прививка противопоказана, должны предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения. Турист может заселиться в отель с отрицательным ПЦР-тестом, но тогда при заезде он подписывает обязательство сделать прививку в течение трех дней. В противном случае ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

В начале августа стало известно, что из-за спада спроса отели Кубани начали снижать цены.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Краснодарский край Кубань Вениамин Кондратьев коронавирус Ростуризм Зарина Догузова

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