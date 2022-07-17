В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 705 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 664 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 17 июля, в России количество госпитализаций за сутки составило 705 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 46,3%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 46 человек, накануне сообщалось о 41 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 698 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, четвертый день подряд суточный прирост заболевших превышает 4 тысячи, тем самым вернувшись к показателям начала июня.

Как добавили в штабе, выздоровели за сутки 2 483 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 16 июля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 490 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 881 умерший и 17 908 809 выздоровевших.