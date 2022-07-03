Песков заявил, что Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине, но в Кремле рассчитывают, что черед переговоров наступит вновь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это означает, что сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают, украинцам не думать, не говорить о мире. Не обсуждать мир", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так он прокомментировал информацию о том, что в последнее время стало больше воинственных заявлений от западных лидеров.

"Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров. Перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия", - добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "они их прекрасно знают".

"Согласиться на них. Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - заключил Песков.