Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Международные перевозчики Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Петербурга в Таллин и Хельсинки после отмены ковид-ограничений на пересечение границы, сообщили "Интерфаксу" представители компаний.

С 4 по 18 июля продажи билетов на линиях Lux Express из Петербурга выросли на 37% к предыдущим двум неделям.

"В целом почти 100% билетов выкуплено на ближайшие дни. В Хельсинки раскуплены места до первой недели августа. В Таллин - на следующую неделю можно купить (билеты)", - отметили в компании.

Автобусы Lux Express из Петербурга в Таллин отправляются шесть раз в день, а из Петербурга в Хельсинки - по четыре раза в понедельник, вторник и среду, по пять раз в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

В пресс-службе перевозчика Ecolines агентству также сообщили, что на июле свободных мест на автобусы почти не осталось.

Там отметили, что глубина продаж составляет до 10 дней, то есть на 10 ней вперед билетов на автобус нет в наличии. При этом компания выводит на линии дополнительные автобусы.

15 июля вступило в силу постановление правительства России об отмене ковид-ограничений на пересечение границ. С этого дня россияне получили право выезжать из страны без оснований.

Lux Express Group основана в 1992 году. Это оператор международных автобусных экспресс-линий. Компания обслуживает около 50 международных маршрутов. До пандемии перевозчик осуществлял рейсы из Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.

Ecolines - один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая его и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.

В начале июля эксперты туриндустрии предупреждали, что сложности с транспортом, с получением визы и обменом валюты не позволят россиянам выезжать в Финляндию массово.