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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Число пересекших границу с Финляндией россиян за день достигло доковидного уровня

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Число россиян, воспользовавшихся возможностью без ограничений отправиться за границу после двухлетнего перерыва и пересекших границу с Финляндией, за один день достигло докоронавирусного уровня.

"Более 5 тысяч человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом", - пишет в пятницу портал телерадиовещания Yle.

Около 60% – это те, кто пересекает границу из России в Финляндию, а остальные – из Финляндии в Россию.

Отмечается, что ситуация соответствует ожиданиям пограничной службы. С финской стороны заторов на границе не было, в то же время отмечаются скопления на пропускных пунктах из РФ в Финляндию. Однако финские пограничники считают, что движение в ближайшие несколько дней войдет в нормальное русло.

В Финляндии не исключают, что существует неопределенность по обе стороны, поэтому многие люди все еще могут подождать некоторое время и посмотреть, как развивается ситуация.

Ранее в пятницу было опубликовано постановление правительства России, отменяющее с 15 июля коронавирусные ограничения на передвижение через границы РФ. Документ дает путешественникам возможность пересекать границу без оснований.

РФ Финляндия
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