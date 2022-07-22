Завершено расследование дела о пожаре на Невской мануфактуре

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга направит в Невский суд уголовное дело двух бывших руководителей АО "Невская мануфактура". Следствие считает, что здание мануфактуры сгорело в апреле 2021 года по их вине, следует из сообщения надзорного ведомства.

По делу проходят 48-летний уроженец Ленинградской области и 38-летний уроженец Ленинграда. Их имена прокуратура не назвала. Ранее сообщалось о задержании по делу гендиректора АО Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.

Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК), и нарушение правил сохранения памятников истории и культуры, повлекшее по неосторожности их уничтожение (ст. 243.1 УК).

Следствие считает, что обвиняемые, имея в оперативном управлении комплекс нежилых помещений на Октябрьской набережной, сдавали их в аренду, достоверно зная, что помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также безопасности жизни и здоровья граждан. В результате 12 апреля 2021 года там начался пожар.

Кроме того, один из обвиняемых умышленно не исполнял возложенные на него обязательства по сохранению здания, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон", допустив ведение хозяйственной деятельности, не соответствующей требованиям использования объекта культурного наследия, и довел его техническое состояние до аварийного.

Невская мануфактура загорелась 12 апреля 2021 года, горела пять суток и выгорела до остова. В МЧС пожар оценили как крупнейший в современной истории Петербурга. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев.

В конце апреля 2021 года мировой суд в Петербурге оштрафовал АО "Невская мануфактура" на 80 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности. В сентябре 2021 года Невский суд назначил компании административный штраф в 1 млн рублей за разрушение объекта культурного наследия регионального значения.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 7 июля 2021 года обязал владельца Невской мануфактуры в течение полугода выполнить весь комплекс противоаварийных работ, а в течение 50 месяцев - восстановить здание.