Восстановление сгоревшей Невской мануфактуры в Петербурге откладывается

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге не могут начать восстанавливать сгоревшую в апреле Невскую мануфактуру из-за проблем с выбором подрядчика, сообщил "Интерфаксу" член рабочей группы по восстановлению здания архитектор Никита Явейн в среду.

"Владелец ищет подрядчика, кто бы ему все разобрал, чтобы провел обследование. Пока он не может найти. Квалификация тех, кто предлагает свои услуги, вызывает сомнения", - сказал Явейн после заседания с участием представителей собственника и комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Комитет уже дал владельцу рекомендации, как выбрать подрядчика. Его должны выбрать по тендеру в начале августа, уточнили в среду в пресс-службе городской администрации.

В КГИОПе считают, что при восстановлении комплекса нужно "все сохранять и воссоздавать из аналогичных материалов, в том числе каркас". Владелец же здания, по словам Явейна, хочет, чтобы "хотя бы в интерьере произвести определенную замену". Стоимость восстановления здания может исчисляться миллиардами рублей, оценил архитектор.

В рабочую группу по реставрации здания, кроме Явейна, входят архитекторы Маргарита Штиглиц и Михаил Мамошин, специалист в сфере экспертизы зданий Владимир Трушковский.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 7 июля обязал владельца Невской мануфактуры в течение полугода выполнить весь комплекс противоаварийных работ, а в течение 50 месяцев - восстановить здание.

От мануфактуры остались частично уцелевшие стены, в здании нет кровли и межэтажных перекрытий, фасад западного корпуса сохранился частично.

Пожар в Невской мануфактуре начался 12 апреля. Его тушили пять суток. На пожаре погиб командир пожарной части.

После пожара было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Арестованы гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Само здание 1861 года постройки является памятником регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон". До пожара помещения в нем сдавали под офисы и производственные предприятия.