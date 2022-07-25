Дело Юрия Шевчука вернулось в Советский суд Уфы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Советский суд Уфы 25 июля из Петербурга поступил протокол, составленный полицейскими на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП (дискредитация российских военных), сообщила пресс-служба судов Башкирии.

Дзержинский суд Петербурга направил протокол в Уфу по подведомственности. Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству.

Первый вариант протокола на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. Как сообщали в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

Шевчук подал в суд письменное ходатайство, чтобы его дело рассмотрели в Петербурге. Протокол поступил в Дзержинский суд Петербурга, но 30 мая суд вернул его уфимской полиции для устранения недочетов. В петербургском суде сочли, что в протоколе "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

6 июля полицейские в Уфе составили на музыканта новый протокол ч.1 ст.20.3.3 КоАП. Как уточняла пресс-служба судов Петербурга, "Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал". "Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись", - отметили тогда в пресс-службе.

15 июля материалы на музыканта снова поступили в Дзержинский суд, а 18 июля дело было отправлено по подведомственности в Советский районный суд Уфы.