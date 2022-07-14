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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

США поддержали пояснения Евросоюза по калининградскому транзиту

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил, что приветствует публикацию обновленных пояснений Еврокомиссии относительно российского транзита.

"Приветствуем пояснения ЕС насчет того, каким образом его члены будут имплементировать экономические санкции против РФ в том, что касается Калининграда", - говорится в заявлении госдепа.

"Мы приветствуем применение государствами-членами ЕС, в том числе Литвой, санкционных мер в полном соответствии с распоряжениями ЕС", - отмечается в нем.

В заявлении подчёркивается, что Вашингтон "ценит беспрецедентные экономические меры" стран ЕС в отношении РФ.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с ситуацией на Украине.

В среду Еврокомиссия с определенными оговорками разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС.

В пояснении Еврокомиссии говорится, что "странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированным в течение последних трех лет, в особенности это касается спроса на основные товары". В документе указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций.

Несмотря на обновленные правила ЕК, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

МИД Литвы поддержал обновленные правила Еврокомиссии относительно калининградского транзита и обязался предотвращать нарушение санкций Евросоюза.

США ЕС Россия Калининградская область
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