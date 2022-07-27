Зампред Банка России Исаев уйдет из ЦБ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Банка России Юрий Исаев решил покинуть ЦБ с 1 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

Он уйдет по собственному желанию.

Исаеву 50 лет. Должность зампреда ЦБ он занимает с 26 января 2022 года. До этого он с 2013 года был гендиректором Агентства по страхованию вкладов.

В ранге зампреда ЦБ Исаев курирует департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в КНР. В апреле этого года Исаев вошел в совет директоров ЦБ.