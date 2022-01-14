Сергей Швецов уйдет из Банка России

Как ожидается, он может возглавить набсовет "Мосбиржи"

Сергей Швецов Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Первый зампред ЦБ Сергей Швецов 21 марта уйдет из Банка России, сообщила пресс-служба регулятора, он "принял решение продолжить карьеру вне Банка России".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сказал, что, как ожидается, Швецов может войти в наблюдательный совет "Мосбиржи" после ухода из ЦБ, и возглавить его. Сейчас набсовет возглавляет Олег Вьюгин, также в прошлом первый зампред Центробанка.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина через пресс-службу отметила, что Швецов "играл ключевую роль в создании мегарегулятора".

"Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка", - считает она.

Набиуллина напомнила, что Швецов в ЦБ курировал ключевые направления - защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность, успешно запускал новые проекты и системно выстраивал их работу. Она отметила "визионерский дар" Швецова, "способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников".

Первым зампредом ЦБ с 17 января станет Владимир Чистюхин, ныне просто зампред ЦБ. Он будет курировать работу Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамента корпоративных отношений, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Службы анализа рисков.

Наконец, директор Департамента страхового рынка Филипп Габуния повышен до зампреда ЦБ. Помимо Департамента страхового рынка, он будет курировать Департамент микрофинансового рынка, Департамент инфраструктуры финансового рынка, Департамент инвестиционных финансовых посредников.

С 26 января зампредом ЦБ станет гендиректор АСВ Юрий Исаев и в этой должности будет курировать Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китае.

25 января из Банка России уйдет зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, который, как напомнила Набиуллина, в последние годы работал над созданием системы "Знай своего клиента", которая скоро будет запущена. "Благодаря его работе объем сомнительных операций сократился с 2013 года в 26 раз", - отметила глава ЦБ. - Еще одна веха — большая совместная работа с правительством по либерализации валютного контроля, облегчению условий ведения бизнеса для экспортеров: это поэтапное снятие требований о репатриации валютной выручки несырьевыми компаниями, которую со стороны Банка России курировал Дмитрий Германович".