Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Задержание руководства сгоревшего московского хостела, очередное пополнение реестра СМИ-иноагентов, встречный иск Илона Маска к Twitter

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Задержаны учредитель и директор московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек. Также СКР сообщил об обысках дома у фигурантов уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

- Минюст РФ внес писателя Дмитрия Быкова и журналистов Евгению Альбац и Дмитрия Алешковского в перечень СМИ-иноагентов. Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, обновился вечером в пятницу.

- Илон Маск подал встречный иск к Twitter. Подробности иска миллиардера к компании, которая подала в суд на Маска за отказ от сделки на $44 млрд по покупке соцсети, не разглашаются.

- Нефтепровод КТК Тенгиз-Новороссийск заработал в штатном режиме. 29 июля после восстановительных работ по энергоснабжению объектов магистрали на станции НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай" АО "КТК-К" подано напряжение.

- В Чите введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Река Чита разлилась после дождей и затопила ряд городских улиц и дачных поселков. В пострадавших от паводка районах отключено электроснабжение.

- Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян. По предварительным данным, смерть наступила из-за энцефалита, развившегося вследствие первичной инфекции.