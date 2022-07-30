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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Один человек скончался от оспы обезьян в Испании, это первая смерть от этой инфекции, зарегистрированная в Европе, сообщает La Vanguardia со ссылкой на отчет испанского ​​Министерства здравоохранения.

По данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в Испании по состоянию на пятницу было зарегистрировано 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. Испания является второй страной в мире с наибольшим количеством подтвержденных случаев после США. При этом издание отмечает, что обычно информация об инфицированных поступает с запозданием.

В Минздраве уточнили, что у 135 пациентов с оспой обезьян возникли осложнения. Госпитализация потребовалась 120 пациентам, один из них скончался.

Агентство EFE сообщает, что смертельный случай зарегистрирован в Валенсии. По предварительным данным, смерть наступила из-за энцефалита, развившегося вследствие первичной инфекции.

Испания Валенсия
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