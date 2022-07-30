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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

В Чите из-за паводка объявлен режим ЧС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Чите введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, река Чита разлилась после дождей и затопила ряд городских улиц и дачных поселков, сообщает в социальных сетях администрация города.

"Режим ЧС введен с целью оперативного принятия мер по защите населения и территорий от последствий дождевого паводка на реке Чита", - говорится в сообщении.

По информации администрации, в городе приведен в готовность оперативный штаб ликвидации ЧС, развернуты четыре пункта временного размещения населения и будут работать комиссии для оценки ущерба.

Как сообщают местные СМИ, в Чите отключено электроснабжение в затопленных дачных поселках и на некоторых улицах города.

Чита
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