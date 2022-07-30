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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

Маск подал встречный иск к Twitter

Маск подал встречный иск к Twitter
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки на $44 млрд по покупке социальной сети. Об этом сообщает CNBC.

Телеканал отмечает, что Маск по неизвестной причине попросил суд сохранить в тайне подробности встречного иска. Twitter в июле подал в суд на Маска за нарушение соглашения о слиянии.

Сделка Маска с Twitter

25 апреля Маск и руководство Twitter достигли соглашения о продаже миллиардеру соцсети за $44 млрд, но в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию о доле фейковых аккаунтов среди пользователей соцсети.

8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. Тогда руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.

Канцлерский суд штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску. Разбирательства должны завершиться в пятидневный срок. Юристы Маска пытались заблокировать ускоренное рассмотрение иска и настаивали, что суд должен начаться не ранее 2023 года.

Twitter Илон Маск
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