МИД напомнил Западу о договоренностях об экспорте российского зерна

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Москва предостерегает Запад от попыток невыполнения договоренностей по экспорту российского зерна, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер, - напомнила она. - Поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета, сделать все, чтобы она не была реализована. В противном случае из-за безответственной политики Запада, мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна".

Захарова напомнила, что 1 августа из порта Одессы вышло первое после перерыва судно с украинской кукурузой и взяло курс на Ливан.

"Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в Черноморских портах и территориальных водах Украины", - отметила она.

"В то же время для полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, - то есть устранили финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями", - сказала представитель МИД.

В Стамбуле 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН были подписаны соглашения о создании коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. Контролировать грузы и суда будет созданный в Стамбуле координационный центр.

Также 22 июля в Стамбуле первый вице-премьер Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года. Глава МИД России Сергей Лавров назвал главной задачей подписанного документа - "обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки". В Москве отмечали пакетный характер всех договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и выражали надежду на поддержку ООН в отмене ограничений на вывоз российского зерна.

27 июля замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что в Москве считают, что реализация "зерновой сделки" как в отношении российского экспорта, так и в отношении украинского зерна должна начаться синхронно. "Эти два документа были подписаны синхронно, поэтому они должны реализовываться точно также", - сказал он тогда.