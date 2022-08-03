Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину

Сергей Зуев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев признал вину в особо крупном мошенничестве, а также возместил ущерб, заявил следователь в среду в Тверском суде Москвы.

"Обстоятельства по делу изменились: Зуев признал вину по предъявленному обвинению, погасил ущерб и дал изобличающие показания на фигурантов по делу и других соучастников, о которых следствию не было ранее известно", - заявил следователь на заседании, где решается вопрос о переводе обвиняемого под домашний арест.

В свою очередь, адвокат ректора Дмитрий Кравченко пояснил "Интерфаксу", что показания Зуева не заключались в признании присвоения денег.

"Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 млн рублей", - сказал Кравченко.

Зуев был задержан в октябре 2021 года. Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн рублей, предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений, считает следствие, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым предположительно не были выполнены, арестованная ныне бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Кроме Зуева и Раковой по делу был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау и ряд других фигурантов. Как стало известно в среду, Мау, который находился под домашним арестом, следователем была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.