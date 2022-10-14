Источник сообщил о прекращении уголовного преследования ректора РАНХиГС Мау
Следствие решило, что он непричастен к мошенничеству
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следствие МВД прекратило уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, который обвинялся в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Уголовное дело в отношении Мау было выделено из дела, по которому он проходил с другими обвиняемыми, и прекращено", - сказал он.
По его словам, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.
Комментариями следствия и защиты Мау по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.
Мау был задержан в конце июня и помещен под домашний арест. В начале августа суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Ему вменяли статью о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Адвокат Алексей Дудник уточнял, что речь шла о фиктивном трудоустройстве фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в Министерстве просвещения.
Управление МВД по Москве сообщало, что Мау обвиняли в хищениях средств академии в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергея Зуева и других.
Защита Раковой заявляла, что задержание Мау стало возможным благодаря ее показаниям. Он все обвинения отвергал.
Следственные действия в отношении других фигурантов завершены, сейчас они продолжают изучать материалы дела.