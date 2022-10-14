Источник сообщил о прекращении уголовного преследования ректора РАНХиГС Мау

Следствие решило, что он непричастен к мошенничеству

Ректор РАНХиГС Владимир Мау около здания Московского городского суда Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следствие МВД прекратило уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, который обвинялся в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уголовное дело в отношении Мау было выделено из дела, по которому он проходил с другими обвиняемыми, и прекращено", - сказал он.

По его словам, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.

Комментариями следствия и защиты Мау по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

Мау был задержан в конце июня и помещен под домашний арест. В начале августа суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Ему вменяли статью о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Адвокат Алексей Дудник уточнял, что речь шла о фиктивном трудоустройстве фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в Министерстве просвещения.

Управление МВД по Москве сообщало, что Мау обвиняли в хищениях средств академии в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергея Зуева и других.

Защита Раковой заявляла, что задержание Мау стало возможным благодаря ее показаниям. Он все обвинения отвергал.

Следственные действия в отношении других фигурантов завершены, сейчас они продолжают изучать материалы дела.