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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следователь смягчил меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау, обвиняемому в многомиллионном хищении, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена следователем и избрана более мягкая - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Находясь под подпиской о невыезде, Мау обязан являться в срок по вызову следователя и суда, не препятствовать расследованию уголовного дела, а также не покидать регион без письменного разрешения следователя.

30 июня Тверской суд Москвы по ходатайству МВД поместил Мау под домашний арест сроком до 7 августа.

Ректор обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Ранее в МВД сообщили, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

По данным полиции, он "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

Позднее в пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.

В 2021 году по делу о мошенничестве был задержан и арестован Зуев. В настоящее время следователь обратился в суд с ходатайством о переводе его под домашний арест.

РАНХиГС Владимир Мау
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