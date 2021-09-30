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Главред The Insider Роман Доброхотов объявлен в розыск

Это связано с делом о незаконном пересечении границы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Утром в четверг по месту прописки главного редактора The Insider (признан в РФ иноагентом - ИФ) Романа Доброхотова, где находится его жена, и дома у его родителей проходят обыски, сам он объявлен в розыск, сообщили "Интерфаксу" его адвокаты.

"Роман был объявлен в розыск 23 сентября", - сообщила агентству защитник Юлия Кузнецова. По ее словам, речь идет об уголовном деле о незаконном пересечении границы.

В свою очередь другой адвокат Сергей Тельнов сообщил "Интерфаксу", что с утра четверга сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома у Доброхотова и у его родителей.

По его словам, после обысков супругу и родителей журналиста планируется доставить для допроса в Следственное управлении ФСБ России.

В июле 2021 года у Доброхотова проходили обыски по делу о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов заявлял, что не собирается покидать Россию, так как у него забрали заграничный паспорт.

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии и возглавляемое Доброхотовым, было включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 23 июля.

Роман Доброхотов Insider

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