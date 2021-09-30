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ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы

ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы
Роман Доброхотов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ вменяет главному редактору The Insider (признан в России иноагентом) Роману Доброхотову незаконный переход границы, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Там подтвердили, что планируют объявить журналиста в розыск.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания "The Insider" Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", - говорится в пресс-релизе.

В отношении Доброхотова органы безопасности возбудили дело по ч. 1 ст. 322 УК (Незаконное пересечение госграницы). Его планируют объявить в розыск, чтобы задержать и привлечь к ответственности.

Ранее об объявлении журналиста в розыск "Интерфаксу" сообщили источник и адвокаты Доброхотова.

Утром в четверг начались обыски дома у родителей Доброхотова, а также у его жены, которая проживает по месту его прописки. Всех родственников журналиста после обысков собирались допросить в Следственном управлении ФСБ, говорил адвокат Сергей Тельнов.

"Роман был объявлен в розыск 23 сентября", - сообщила агентству защитник Юлия Кузнецова и добавила, что речь идет об уголовном деле о незаконном пересечении границы.

В июле 2021 года у Доброхотова проходили обыски по делу о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов тогда говорил, что не собирается покидать Россию, так как у него забрали заграничный паспорт.

Зарегистрированное в Латвии издание The Insider попало в реестр СМИ-иноагентов 23 июля. Доброхотов тогда заявил, что оно продолжит работать и проводить расследования.

The Insider Роман Доброхотов Москва Украина ФСБ

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