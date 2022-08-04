Журналист Доброхотов заочно арестован за незаконное пересечение границы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы заочно арестовал на два месяца Романа Доброхотова (признан в России СМИ-иноагентом) - главного редактора издания The Insider (признано в России нежелательной организацией, а до того - СМИ-иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Срок ареста будет отсчитываться со дня задержания журналиста в России либо со дня его экстрадиции и передаче конвою ФСИН, объяснил представитель суда.

Доброхотову заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК).

Он уехал из России в 2021 году. После этого в ФСБ сообщили, что в его отношении возбуждено дело о незаконном переходе границы. Он был объявлен в розыск.

По данным ФСБ, в ночь на 1 августа 2021 года журналист прибыл в Воронежской области в Колещатовку на границе с Украиной и незаконно "скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска".