Обвиняемый в госизмене Дмитрий Колкер не проводил закрытых исследований в НГУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, не проводил исследований по закрытой тематике в этом вузе, сообщили "Интерфаксу" в НГУ.

"Все верно (не проводил - ИФ)", - сказал сотрудник вуза.

По его словам, Колкер находится на длительном больничном, в НГУ работает по совместительству.

1 июля Советский суд Новосибирска арестовал ученого до 29 августа 2022 года. В областном УФСБ не стали раскрывать, в чем именно усматривают признаки госизмены. По сведениям сына Колкера Максима, поводом для уголовного дела стали лекции, которые отец прочитал в Китае на международной конференции, и в тексте которых не было гостайны, как заверил предварительно сотрудник ФСБ.

По словам родственников Колкера, его задержали 30 июня в больнице, куда он попал с ухудшением состояния в связи с онкозаболеванием.

Сфера научных интересов Колкера, также работающего в Институте лазерной физики, - проектирование лазерных систем, разработка новых источников излучения для разных применений.