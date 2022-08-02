В РФ ко 2 августа собрали 51 млн т зерна

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Аграрии РФ ко 2 августа собрали 51 млн тонн зерна, в том числе 43,9 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз.

Уборка идет в 49 регионах страны. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 11,9 млн га, в том числе пшеница убрана с 9,9 млн га.

Сбор ячменя составил 5,2 млн тонн.

В этом году урожайность в среднем выросла на треть по сравнению с прошлым годом. Самый высокий показатель по зерновым в целом отмечается в Калининградской области (61,9 ц/га), по пшенице и ячменю – в Краснодарском крае (63,2 ц/га и 68,3 ц/га соответственно), по рапсу – в Брянской области (40 ц/га).

Как подчеркивает ведомство, аграрии полностью обеспечены необходимыми ресурсами – сельхозтехникой, доступными удобрениями, льготными кредитами. В настоящее время регионы активно готовятся к севу озимых культур.

Как сообщалось, прогноз Минсельхоза по сбору зерна в этом году составляет 130 млн тонн (121,4 млн тонн в прошлом году).