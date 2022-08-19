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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Экстренные службы сообщили о ликвидации всех очагов природных пожаров в Московской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Очагов природных пожаров в Московской области нет, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Все природные пожары в Подмосковье потушены. Очагов нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее спасатели предупредили жителей Подмосковья о высокой пожароопасности в регионе с пятницы по понедельник.

"В период с 19 по 22 августа местами по Московской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорилось в сообщении пресс-службы подмосковного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям региона не разводить костры в лесу и на торфяниках и не сжигать мусор на природе.

Власти региона решили ввести ограничения на посещение лесов с 19 по 28 августа в связи с установлением высокого класса пожарной опасности.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова, запах гари из-за пожаров в Рязанской области может ощущаться на юге Подмосковья еще несколько дней, поскольку установились аномальная для августа жара и безветрие.

Московская область
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