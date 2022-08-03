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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Новый оператор "Сахалина-2" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалина-2" ООО "Сахалинская Энергия" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске, говорится в подписанном 2 августа распоряжении правительства.

Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Действующий глава филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников станет руководителем нового общества.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО.

Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Совладельцами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50% плюс 1 акция), британско-голландская Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Сахалин-2 Sakhalin Energy Сахалин Южно-Сахалинск
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