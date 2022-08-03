Новый оператор "Сахалина-2" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалина-2" ООО "Сахалинская Энергия" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске, говорится в подписанном 2 августа распоряжении правительства.

Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Действующий глава филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников станет руководителем нового общества.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО.

Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.