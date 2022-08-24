Следственные действия в квартире Ройзмана опротестуют из-за недопуска адвоката

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Защита опротестует действия правоохранительных органов, не допустивших адвоката в квартиру к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, в которой в среду проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов.

"Мы будем признавать все следственные действия, произведенные в отсутствие защитника, который прибыл, но которого фактически не допускают, незаконными. У нас три варианта обжалования: либо через вышестоящее руководство, либо через прокуратуру или суд. Думаю, в ближайшее время мы это сделаем", - сказал адвокат.

В частности, он сослался на действие части 11 статьи 182 УПК, в соответствии с которой защитник вправе присутствовать в момент проведения следственных действий.

"Там проводятся задержание, обыск. Но в нарушение части 11 статьи 182 адвоката не допускают", - уточнил защитник.

Ранее сообщалось, что адвокат не может попасть к своему подзащитному, который в настоящее время находится в своей квартире.

Идамжапов не уточнил, возбуждено ли в отношении Ройзмана уголовное дело.

Ранее местные СМИ сообщили, что против политика возбуждено дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

До этого стало известно, что Ройзман задержан, а в связанном с ним музее Невьянской иконы идут обыски.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в разговоре с "Интерфаксом" пообещал проверить информацию о задержании политика.

Весной Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

Защита обжаловала данное решение, но облсуд счел все штрафы законными.

Кроме того, этот же суд 25 мая назначил Ройзману штраф в 85 тыс. рублей по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

Поводом стал заданный им вопрос в одной из соцсетей под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова. Облсуд также оставил решение первой инстанции без изменения.

Экс-мэр свою вину ни по одному делу не признал.