Защита Ройзмана обжаловала штрафы за дискредитацию ВС РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционные жалобы поданы на два решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга о назначение штрафов бывшему мэру города Евгению Ройзману по административным протоколам о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщила "Интерфаксу" в субботу его защитник Юлия Федотова.

"Да, сегодня почтой подали жалобы на решения судов от 29 марта. По двум подали, третье решение еще не получили", - сказала она.

Как отметила Федотова, в жалобах защита указала на то, что "невозможно просто так, без экспертизы, принять решение о наличие или отсутствии дискредитации".

Всего, по данным защиты, в отношении Ройзмана было составлено три протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

29 марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга по двум из них признал Ройзмана виновным и назначил ему штрафы на общую сумму в 100 тыс. рублей, 7 апреля по третьему - еще 50 тыс. рублей.

Сам экс-мэр свою вину не признал.