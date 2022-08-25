В Думе предупредили о планах вмешательства извне в российские выборы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России предупредила, что зарубежные структуры готовятся к вмешательству в сентябрьские выборы.

"Комиссия передала в ЦИК материалы, свидетельствующие о подготовке рядом зарубежных структур, включая иноагентов и лиц, связанных с экстремистскими организациями, незаконных акций, направленных на иностранное вмешательство в ход выборов 2022 года", - говорится пресс-релизе комиссии.

В частности, речь идет о незаконной агитации в дни голосования и препятствовании избранию зарегистрированных кандидатов.

Комиссия решила передать собранную информацию и в Генпрокуратуру России для принятия мер прокурорского реагирования.

В сентябре 2022 года в России пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В зависимости от региона, голосование пройдет в один, два или три дня.