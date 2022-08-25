Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

В Думе предупредили о планах вмешательства извне в российские выборы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России предупредила, что зарубежные структуры готовятся к вмешательству в сентябрьские выборы.

"Комиссия передала в ЦИК материалы, свидетельствующие о подготовке рядом зарубежных структур, включая иноагентов и лиц, связанных с экстремистскими организациями, незаконных акций, направленных на иностранное вмешательство в ход выборов 2022 года", - говорится пресс-релизе комиссии.

В частности, речь идет о незаконной агитации в дни голосования и препятствовании избранию зарегистрированных кандидатов.

Комиссия решила передать собранную информацию и в Генпрокуратуру России для принятия мер прокурорского реагирования.

В сентябре 2022 года в России пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В зависимости от региона, голосование пройдет в один, два или три дня.

Госдума Центризбирком Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РКН за полгода получил 145 тыс. жалоб граждан, в том числе на фейки о спецоперации

Евгений Ройзман задержан

Следователь просит суд запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59

Следователь просит суд запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличится с 2023 года

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Собянин счел, что пожар в Рязанской области удастся потушить примерно за неделю

Евгений Ройзман задержан

Евгению Ройзману предъявлено обвинение по делу о дискредитации ВС РФ

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей
Евгений Ройзман задержан

Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });