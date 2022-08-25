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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Глава МЧС сообщил о локализации очагов пожаров в Нижегородской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что очаги природных пожаров в Нижегородской области локализованы. Он сказал об этом сотрудникам МЧС, которые в разных регионах тушат такие пожары.

"Внутри происходит тление, сделаны минерализованные полосы для того, чтобы пожар не распространялся, их расширили", - отметил министр и поблагодарил спасателей за службу.

Позже он сообщил журналистам о стабилизации ситуации. "Ситуация стабилизирована. На участке 6,5 тыс. га пожар локализован, распространение огня остановлено. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал он.

Министр уточнил, что огонь замкнут в кольце, сейчас тушение ведется по кромке пожаров, в этой работе задействовано почти 700 человек и 150 единиц техники. Вместе с тем глава МЧС сообщил, что "пока сохраняются очаги задымления, мы это наблюдаем, работа по ним ведется". Задействована достаточная группировка сил и средств с привлечением авиации.

23 августа в МЧС сообщили, что площадь активного природного пожара в Воротынском районе Нижегородской области составляла 360 га. 24 августа вечером губернатор региона Глеб Никитин сказал, что этот пожар локализовали.

Воротынский район Нижегородской области в 2010 году пострадал от масштабных пожаров, общая площадь которых тогда составляла 90 тысяч га.

Сотрудники МЧС говорят, что эти две ситуации нельзя даже сравнивать, сейчас обстановка с пожарами в разы лучше и повторения ситуации 2010 года невозможно. Кроме того, с тех пор у сотрудников МЧС значительно улучшилась экипировка и техническое оснащение.

МЧС Александр Куренков Нижегородская область Воротынский район
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