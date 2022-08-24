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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Природный пожар в Нижегородской области локализован

Природный пожар в Нижегородской области локализован
Архивное фото
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области удалось локализовать, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

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"Сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 км. Произведен отжиг от полос. Пожар локализован. Угрозы населенным пунктам и лесному массиву за пределами опашки на сегодняшний день нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале в среду.

Огнем пройдено 6,5 тыс. га, следует из актуальных данных на сайте ФБУ "Авиалесоохрана".

Накануне со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось, что площадь активного природного пожара в Воротынском районе Нижегородской области составляла 360 га.

К тушению привлечена группировка из 881 человека и 156 единиц техники, также задействованы три вертолета Ми-8 МЧС России.

По данным министерства, работы осложнялись "аномально жаркой погодой и труднодоступностью - около тысячи га занимают болота".

На территории городского округа Воротынский введен режим ЧС.

Нижегородская область
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