МЧС решило усилить группировку для тушения природного пожара в Нижегородской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - МЧС РФ в Приволжском федеральном округе наращивает силы, задействованные в тушении крупного природного пожара в Воротынском районе Нижегородской области, который возник более недели назад.

К тушению будут привлечены аэромобильные группировки МЧС России Приволжского федерального округа, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, общая площадь, пройденная огнем, составляет 5200 га, площадь активного горения - 200 га.

Всего в тушении участвуют более 700 человек и порядка 140 единиц техники. Работы осложняются высокой температурой и сильным ветром, отмечает пресс-служба.

Для тушения привлекается два вертолета Ми-8 МЧС России, которые произвели 132 сброса общим объемом 396 тонн воды.

Накануне сообщалось со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, что недалеко от территории пожара находится лесной поселок Кузьмияр, где живут около 700 человек, в том числе 91 ребенок. В их числе - около 160 человек, которые проживают в психоневрологическом интернате. "Людей из интерната уже перевезли в учреждения Нижнего Новгорода, Бора, Городца и Варнавина", - отмечал губернатор.

На случай возможной эвакуации в поселке постоянно дежурят автобусы, работают медики, подготовлены пункты временного размещения. На территории городского округа Воротынский введен режим ЧС.