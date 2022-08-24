Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в ЦФО

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Часть лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в частности в Рязанской области, произошла в результате поджогов, информация о них уже передана в МВД, заявил в среду глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"То, что происходит в ЦФО, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области, работаем сейчас с органами министерства внутренних дел, соответственно, документы подали", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с профильными ведомствами по ликвидации природных пожаров.

По словам министра, на тушении пожаров в Рязанской области работает почти 7,5 тысяч сотрудников МЧС РФ и московских пожарных, 16 единиц авиации.

"По данным Росгидромета, дым от нижегородских пожаров не шел и не идет в сторону Москвы, по розе ветров смог идет с Рязанской области", - добавил Козлов.

Как сообщалось, в Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков в среду в ходе совещания заявил, что основной пожар прошел около 12 тыс. га, площадь активного горения составляет около 180 га.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в среду в своем телеграм-канале, что природный пожар в Воротынском районе, где ранее был введен режим ЧС, удалось локализовать.