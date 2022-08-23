Чиновникам срочно поручили собрать информацию о лесных пожарах в проблемных регионах

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил федеральным ведомствам до конца дня составить единый свод информации о лесопожарной обстановке в проблемных регионах, в частности, в Нижегородской и Рязанской областях.

Такое поручение Григоренко сформулировал после заседания правкомиссии по ликвидации лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства. Доводить информацию о всех, кто должен принять участие в сведении данных, поручено Министерству природы.

В базу должны войти сведения о площади пожаров, протяженности "активной кромки", о количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и приоритетах работы на ближайшие сутки.

О создании правкомиссии по тушению пожаров стало известно утром 23 августа. Ее заседания будут проводиться до стабилизации обстановки в наиболее проблемных регионах. К следующему заседанию федеральные и региональные ведомства должны представить предложения по необходимому количеству человеческих и технических ресурсов. Комиссия будет формировать приоритетные задачи по локализации и ликвидации наиболее опасных очагов пожаров, отмечается в сообщении.

Кроме того, Григоренко поручил включить в план работы комиссии прогноз по другим регионам Центральной России с наиболее опасной пожарной обстановкой.