Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар в Воротынском городском округе Нижегородской области, где ранее был введен режим ЧС, превысил площадь 4 тыс. га, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В Воротынском городском округе Нижегородской области действует природный пожар на площади порядка 4110 га", - говорится в сообщении.

В тушении природного пожара в регионе задействованы два вертолета Ми-8 МЧС России. Сотрудниками ведомства также применяются беспилотные летательные аппараты для круглосуточного мониторинга лесопожарной обстановки в регионе.

К тушению пожара в Нижегородской области привлечены 638 человек и 143 единицы техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Воротынском районе Нижегородской области на 18 августа составляет 3,8 тыс. га. Тушение осложняется сильным ветром и труднодоступной местностью: около тысячи гектаров занимают болота.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа Воротынский. Он также сообщал, что в борьбе с огнем планируется задействовать десантников из Тюмени - у них есть большой опыт работы в болотистой местности.

Также с 19 августа в 26 нижегородских муниципалитетах вводится запрет на посещение лесов и охоту.