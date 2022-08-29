Дым от лесных пожаров в Рязанской области может сохраняться еще два дня

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Очаги лесных пожаров в Рязанской области дотушиваются, дым от них может сохраняться еще два дня, сообщил в понедельник замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.

"На сегодня ситуация абсолютно понятная, стабильная, планово проводится работа по дотушиванию отдельных очагов пожаров и кромок. Сегодня у нас объект пристального внимания - где-то порядка шести километров по кромке. Это не значит, что идет сплошной огонь, нет, сплошного открытого огня уже нет. Сейчас ребята из лесоохраны тушат пожар методом встречного пала, это наиболее эффективное средство тушения, из-за этого пока жителям нужно потерпеть, потому что все-таки дымы будут сегодня и, наверно, завтра, дальше, надеюсь, все распогодится", - сказал Аноприенко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Также спасатели наблюдают за пожаром, который перешел в болотистую местность, где создает много дыма с малым количеством открытого огня, длина кромки этого участка составляет 4 км, отметил замглавы Минприроды.

"Это такие торфяные болота. Повторюсь, это не торфянники, а торфяные болота, и потихонечку дает много дыма и мало огня (...) сверху болота достаточно густая растительность, кустарники, они не сухие, поэтому получается так, что дым здесь без огня", - отметил Аноприенко.

В связи со стабилизацией обстановки противопожарная группировка сокращается, отметил он.

"Выводим планово силы Москвы, у нас уже было выведено порядка 2000, если быть точным, 2395 человек, 279 единиц техники, они уже вернулись в Москву. Сегодня планово выводим еще 900 человек и 300 единиц техники", - сказал Аноприенко.

Для прикрытия населенных пунктов в Рязанской области остаются сотрудники МЧС, из них 137 человек и 40 единиц техники планируется освободить уже в понедельник. Также сегодня регион должны покинуть сотрудники Мособллеса, добавил замминистра. На месте остаются сотрудники Авиалесоохраны и часть московских противопожарных сил.

При этом уже с воскресенья использование пожарной авиации в Рязанской области стало нецелесообразным, в связи с чем Минприроды рекомендовало перенаправить ее в "другие, более рискованные регионы", оставив в регионе лишь несколько единиц для наблюдения за пожарами с воздуха и переброски людей, подчеркнул Аноприенко.

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог.

По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

С 22 августа в Рязанской области установлен режим ЧС.