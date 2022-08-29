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Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 551 га

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области площадь, которую прошли лесные пожары, увеличилась к утру понедельника на 551 га, до 20 393,42 га, активное тушение огня проводится на 20 082,40 га, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

В регионе действует шесть пожаров. Три из них горят на землях лесного фонда, здесь огнем пройдено 15751 га (увеличение за сутки на 51 га); три - на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник "Окский" и национальный парк "Мещерский"), пройдено огнем 4331 га (увеличение на 500 га).

Полностью ликвидирован пожар на землях обороны и безопасности. Также потушено возгорание на территории нацпарка "Мещерский" во Владимирской области.

28 августа в Рязанской области начался лесной пожар у села Заборье Рязанского района, его локализовали в тот же день.

Рязанская область Авиалесоохрана Мещера Окский
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