Эксперт Минздрава РФ посоветовал школьникам заранее привиться от COVID-19

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ежегодно после начала занятий среди школьников значительно возрастает заболеваемость гриппом, коронавирусом и другими инфекциями; для их предотвращения рекомендуется заранее вакцинироваться, заявила руководитель отделения семейной вакцинации НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Ткаченко.

"Каждый год медики наблюдают одну и ту же картину - в первый месяц после начала школьных занятий значительно возрастает заболеваемость как сезонными респираторными, так и кишечными инфекциями. Во время летних каникул дети путешествовали вместе с родителями, могли посещать эпидемиологически неблагополучные регионы. Вернувшись к учебе, школьники в силу скученности обмениваются вирусами и бактериями очень быстро, количество заболевших может расти как снежный ком", - сказала Ткаченко, ее слова привели в пресс-службе Минздрава России во вторник.

Эксперт отметила, что врачи наблюдали это явление и в период эпидемий гриппа, и во время пандемии COVID-19. "Мы каждый год осенью фиксируем вспышки гриппа, новой коронавирусной инфекции, гепатита А, менингококковой инфекции. Наилучшим оружием против инфекции является вакцинопрофилактика. Поэтому вакцинироваться стоит заранее, не дожидаясь контакта с носителями инфекционных болезней", - заявила она.

Ткаченко подчеркнула, что, если вакцинация сделана вовремя, до контакта с инфекционным агентом, большая вероятность не заболеть вовсе.

"Но помогает вакцинация и после уже случившегося контакта с заболевшим человеком. После контакта с заболевшими некоторыми инфекционными заболеваниями, например, ветряной оспой, у пациента есть трое суток, чтобы сделать прививку от той инфекции, с которой он контактировал. В этом случае эффективность вакцинации составляет более 90%. Но даже если ребенок привит с небольшим опозданием и все-таки заболевает, то болеет гораздо легче, у него не наблюдается такого количество осложнений как при заболевании, которое не было прикрыто вакциной", - сказала эксперт.

По ее словам, календарь вакцинации составлен грамотно, уже при подготовке к школе ребенку следует сделать несколько ревакцинаций. "С 6 лет - ревакцинацию против кори, краснухи, эпидемического паротита. От 6 лет до 6 лет 11 месяцев надо сделать вторую ревакцинацию против полиомиелита. Теперь она проводится в этом возрасте, а не в 14 лет, как было ранее, в прежней редакции Национального календаря профилактических прививок. В возрасте 6-7 лет необходима вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка. Педиатры настаивают, чтобы эта прививка включала и коклюшный компонент", - отметила Ткаченко.

Также эксперт заявила о важности проводить вакцинацию по эпидемиологическим показаниям в случае такой необходимости; это вакцинация против менингококковой инфекции, вирусного гепатита А, а также ветряной оспы.