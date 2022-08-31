Иск Дерипаски к Тинькову передан в Арбитражный суд Московской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края решил передать иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России) в Арбитражный суд Московской области, сообщили в пресс-службе судов Кубани.

Дерипаска в середине августа подал в Усть-Лабинский суд иск к Тинькову из-за поста в Instagram (соцсеть заблокирована в России и запрещена, поскольку принадлежит экстремистской Meta), говорил его адвокат Алексей Мельников. Истец просит суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими его честь достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с предпринимателя компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей.

К Meta финансовых требований не заявлено, но Дерипаска попросил суд обязать компанию удалить пост с ложной информацией о нем.

Первое заседание суда состоялось 16 августа и прошло в закрытом режиме. После заседания был объявлен перерыв до 31 августа.