Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Дерипаски к Тинькову до 31 августа

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На Кубани Усть-Лабинский районный суд объявил перерыв до 31 августа в слушании иска о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщила пресс-служба судов края.

Дерипаска подал к Meta Platforms и Тинькову иск о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сказал его адвокат Алексей Мельников, поводом стали оскорбительные высказывания Тинькова.

Дерипаска попросил суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. От Тинькова истец потребовал 2 млрд рублей компенсации, к Meta он не выдвинул денежных требований, но попросил обязать ее удалить клеветнические утверждения.

Первое заседание по иску прошло 16 августа в закрытом режиме.