Росгидромет отправил ледостойкую платформу "Северный полюс" в первый рейс

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" вышла из Петербурга в первый рейс, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Перед выходом в плавание на судне прошла церемония поднятия флага Российской Федерации. Ранее сообщалось, что переданная в августе Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ЛСП совершила переход в Большой порт Петербург для подготовки к переходу в Мурманск и далее – в первую научно-исследовательскую экспедицию.

"На борту нового судна в Центральную Арктику отправится экспедиция "Северный полюс-41", которая станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

"Уникальность платформы в том, что она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт. (...) Платформа рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учетом среднего ремонта. Таким образом, российские полярники как минимум до 2050 года обеспечены надежной базой", - цитирует пресс-служба вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Отличительная черта этого судна – автономность и уникальные обводы, которые обеспечивают максимальную закрытость корпуса. Большую часть экспедиции - около двух лет - ледостойкая платформа будет дрейфовать вместе со льдиной. Это судно способно противостоять тяжелейшим погодным условиям, выдерживать ледовые сжатия во время дрейфа и при этом обеспечивать комфортную, безопасную работу участников научной экспедиции", - цитирует генерального директора АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексея Рахманова пресс-служба Минпромторга.

АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) и Росгидромет заключили контракт на строительство ЛСП в апреле 2018 года. Судно было заложено в апреле 2019 года. Изначально стоимость строительства ЛСП "Северный полюс" составляла 6,9 млрд рублей, но впоследствии выросла до более чем 9 млрд рублей. При этом срок ввода судна сдвинулся на 2 года, с 2020 на 2022 год.

Платформа предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Длина ЛСП составляет 67,8 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - не более 3,6 МВт, скорость - не менее 10 узлов.

"Северный полюс" может проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без применения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17).