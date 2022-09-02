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В Думу внесен законопроект об упрощенном получении СНИЛС иностранцами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен правительственный законопроект, который позволяет иностранцам по желанию и на основании удостоверяющего личность документа получать СНИЛС на территории РФ – он нужен для трудоустройства.

Проектом федерального закона вносятся изменения в Федеральный закон № 27-ФЗ. Они позволят Фонду открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган Фонда из федеральной государственной информационной системы. Но в этой информационной системе должны быть прошедшие проверку достоверности сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы в пятницу.

"Предлагаемые нововведения упростят для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуру трудоустройства на территории Российской Федерации", - отмечается в документе.

Госдума
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