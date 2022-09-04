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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Песков отметил, что не все уехавшие из РФ артисты допускали "неприемлемые заявления"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не все артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, позволяли себе "неприемлемые" высказывания о сложившейся ситуации.

В ходе разговора с журналистами у него поинтересовались, как в Кремле относятся к артистам, которые после начала специальной военной операции покинули Россию, а теперь возвращаются, в частности, к Алле Пугачевой.

"Есть, действительно, те, кто буквально себя запятнал совершенно непристойными и неприемлемыми для всех заявлениями. Это - отдельная история. Это, скажем так, те, с кем нам явно не по пути. И есть другие", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, к кому относится Пугачева, Песков заметил: "Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой".

В то же время, супругу Пугачевой артисту Максиму Галкину "явно не по пути" с остальными россиянами, считает пресс-секретарь российского лидера.

"Супруг делал очень плохие заявления, которые я сам читал", - отметил Песков.

У него поинтересовались, могут ли эти заявления "чем-то обернуться" для Галкина.

"Я не знаю, чем. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Алла Пугачева Максим Галкин
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