Путин сообщил о росте мировой популяции тигров на 40% за 12 лет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Популяция тигров на планете за последние 12 лет увеличилась на 40%, а численность амурских тигров в России достигла 750 особей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%", - сказал Путин в видеообращении к участникам второго Международного форума по сохранению тигра во Владивостоке.

Он напомнил, что первый тигриный саммит с участием представителей государств ареала тигра прошел 12 лет назад в Санкт-Петербурге, и теперь многие поставленные тогда совместные цели достигнуты.

Вместе с тем, несмотря на все усилия, принятые за эти годы, в ряде стран тигры все же исчезли, а в некоторых его жизнь по-прежнему под угрозой, посетовал Путин. В этой связи особую значимость приобретает укрепление международного сотрудничества и обмен успешным опытом, отметил российский президент.

Так, в Индии, Непале, Бутане, Китае популяции тигра уверенно растут, добавил он.

"Нам в России тоже есть чем гордиться. 12 лет в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров, сейчас их вместе с котятами порядка 750", - сообщил Путин.

По его словам, это результат системных мер, реализованных на государственном уровне.

Президент РФ отметил, что опыт России востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигра в Центральную Азию.

"Российские специалисты разделяют уверенность коллег, что первые тигры могут там появиться уже в 2025 году", - сказал Путин.

Кроме того, отметил он, сейчас под особой заповедной охраной находится всего лишь пятая часть мирового ареала тигра, поэтому необходимы дополнительные охранные зоны.

"Очень хотелось бы, чтобы все подвиды тигриной семьи имели такие условия, как наш амурский красавец. Для обеспечения его стабильного будущего нам осталось решить всего несколько конкретных предметных задач, в том числе организовать в ряде тигриных заповедников дополнительные охранные зоны. Это обязательно нужно сделать", - подчеркнул Путин.