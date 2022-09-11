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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

В России за сутки коронавирусом заболели более 52,8 тыс. человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 52 829 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций в стране за сутки составило 2 185 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими на 45,1%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 53 486 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 657. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас же пока идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 86 человек, накануне сообщалось о 97 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 37 288 человек, или на 19% меньше в сравнении с 10 сентября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 066 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 348 умерших и 19 061 006 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 11 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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