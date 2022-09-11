Проценко сообщил, что госпитализация требуется только 5% больных COVID-19 в Москве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Почти все больные COVID-19 в Москве переносят заболевание легко и лечатся дома, около 5% попадают в больницы, сообщил член Общественной палаты Москвы, главврач ГКБ №40 ("Коммунарка") Денис Проценко.

"Сейчас "сезон", мы видим, что пациенты заболевают. Хорошо, что большинство протекает в легкой форме, почти 95% амбулаторно", - сказал он журналистам в воскресенье.

Проценко добавил, что сейчас важны все меры безопасности, связанные с предотвращением распространения заболеваемости коронавирусом.