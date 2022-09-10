В РФ за сутки COVID-19 заболели более 53,4 тыс. человек

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 53 486 случаев, следует из данных оперативного штаба.

Количество госпитализаций за сутки составило 3 977 человек и возросло в сравнении с предшествующими на 9,8%.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 380. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас же пока идет подъем.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте, в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 97 человек.

Выздоровели за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 013 781 случай заражения коронавирусной инфекцией, 385 262 умерших и 19 23 718 выздоровевших.