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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

2,5 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки

2,5 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки
Сухогруз с украинским зерном прибывает в Стамбул
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход в субботу из портов Украины шести судам с украинским продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 96 181 тонну зерна и других продуктов АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН отметили, что суда Princess Amhan (6 тыс. тонн пшеницы), Lady Sham (5,6 тыс. тонн семян подсолнечника) направятся в Италию. Судно Briza (6,5 тыс. тонн кукурузы) отправится в Грецию, судно Magnolia (6,6 тыс. тонн подсолнечного масла) - в Турцию. Помимо этого, судно Eaubonne доставит в Испанию 32,7 тыс. тонн кукурузы, 13,8 тыс. тонн пшеницы и 10,8 тыс. тонн ячменя. Судно Kan 2 планирует отплыть в Ливию с 11 тыс. тонн кукурузы и 2,9 тыс. тонн ячменя.

Кроме того, суда A-line (10,7 тыс. тонны кукурузы) и Lucky (6 тыс. тонн кукурузы и 4,4 тыс. тонны ячменя) перенесли выход из украинских портов и планируют отплыть в субботу.

"По состоянию на 9 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 463 991 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 237 судов - 129 прибывающих в украинские порты и 108 выходящих из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

ООН Украина
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