Курская область продлила до 7 октября повышенный уровень опасности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе высокий "желтый" уровень террористической опасности продлен до 7 октября.

В своем телеграм-канале он призвал земляков сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

Высокий уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля.

22 сентября "желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области также продлили до 7 октября. В обоих регионах его ввели после обстрела сел у границы с Украиной.