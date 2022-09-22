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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Курская область продлила до 7 октября повышенный уровень опасности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе высокий "желтый" уровень террористической опасности продлен до 7 октября.

В своем телеграм-канале он призвал земляков сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

Высокий уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля.

22 сентября "желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области также продлили до 7 октября. В обоих регионах его ввели после обстрела сел у границы с Украиной.

Хроника 24 февраля – 22 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Белгородская область
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