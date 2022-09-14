В Финляндии у попавших под санкции россиян арестованы активы на 189 млн евро

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Финляндии у попавших под санкции россиян арестовано имущество на 189 млн евро, аресты затрагивают десятки организаций, сообщил телеканал MTV News.

"По данным правоохранительных органов, аресты затрагивают несколько десятков организаций, включенных в санкционный список ЕС", - говорится в сообщении.

На данный момент действует более ста различных временных или постоянных изъятий, при этом в начале лета у попавших под санкции граждан было конфисковано имущество только на 80 млн евро.

По данным MTV News, среди арестованного имущество есть акции и деньги, хранящиеся на счетах, различное промышленное сырье, транспортные средства.

Правоохранители, ссылаясь на положения о секретности, не сообщают MTV News подробностей об отдельных изъятиях или лицах, лишившихся имущества. Некоторые изъятия обжалованы в суде.